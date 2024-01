Kokas in Apeldoorn EM-Neunter im Omnium-Bewerb

Für Teenager Kokas war es erst der zweite Vierkampf-Bewerb - der aus Scratch, Temporennen, Elimination und einem Punkterennen besteht - in der Eliteklasse. Die Tirolerin Leila Gschwentner stieg unterdessen vorzeitig aus dem Punkterennen der Frauen aus, um sich für die am Sonntag anstehende Einzelverfolgung zu schonen. Den Sieg holte sich Belgiens Superstar Lotte Kopecky, die wenig später auch das Ausscheidungsrennen gewann. Neben Gschwentner ist am EM-Schlusstag auch noch Felix Ritzinger im Punkterennen im Einsatz.