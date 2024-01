„Fühlt sich geil an!“ Wafler holt Silber-Medaille

Auf der Jagd nach Gold

Schneller als der Wiener war nach 60 Runden nur der Portugiese Iuri Leitao. Und doch soll es einmal für ganz vorne reichen, so Wafler: Ich mag schon gewinnen auch mal.“ Im ebenfalls nicht im Programm der Olympischen Sommerspiele in Paris stehenden Ausscheidungsrennen hatte Wafler die Medaillenränge als Vierter noch knapp verpasst. „Es fühlt sich echt geil an und ist eine Wiedergutmachung für den Mittwoch, wo ich etwas traurig eingeschlafen bin.“