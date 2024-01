Profivertrag von Lukacevic soll am Montag stehen

Austria sucht noch nach Verteidiger

Auf der Suche nach einem Innenverteidiger ist indes noch der Westliga-Winterkönig. Austria Salzburg testet am Montag Josip Gabric. Der Innenverteidiger spielte im Herbst für die zweite Mannschaft der SV Ried in der Regionalliga Mitte. Der etatmäßige Innenverteidiger Mathias Hausberger steht wohl erst ab April wieder zur Verfügung. Zuvor waren die Violetten bereits an Kuchls Lukas Buchegger, Grünaus Philipp Kanzler und St. Johanns Christoph Gruber abgeblitzt. Die Pongauer ließen Gruber nicht ziehen. Doch die „Krone“ weiß: Ganz vom Tisch ist der Deal noch nicht, bis zum Ende des Transferfensters (6. Februar) könnte sich noch was tun.