Spanien mit Pflichtsieg, Schweiz überrascht

Spaniens Männer haben bei der Handball-EM in Deutschland den ersten Sieg gefeiert. Zwei Tage nach der 29:39-Abfuhr gegen Kroatien setzte sich der Vize-Europameister am Sonntag in der Österreich-Gruppe B gegen Schlusslicht Rumänien in Mannheim souverän mit 36:24 (17:12) durch und zog punktemäßig mit Rot-Weiß-Rot gleich. Die ÖHB-Auswahl trifft um 20.30 Uhr auf die klar favorisierten Kroaten.