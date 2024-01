Französischer Partyschreck stahl allen die Show

Cyprien Sarrazin knallte bereits mit Startnummer drei vor über 24.000 Fans einen famosen Lauf in den Schnee. An dem sich alle die Zähne ausbissen. „Ich weiß gar nicht so genau, wie ich das gemacht habe. Ich habe es einfach genossen und eine tolle Fahrt gezeigt“, grinste der Franzose nach seinem ersten Sieg im Super-G im Ziel. „Mit meinem aktuellen Flow fährt es sich auch sehr leicht. Es war aber nicht volles Risiko in allen Streckenabschnitten.“