Skispringerin Eder: „Ich war komplett fertig“

„Manuel stärkt mich“

Eine wichtige Stütze für Eder war auch ihr Freund Manuel Fettner. „Er stärkt mich sehr“, sagt sie. Der Glaube an sich selbst kehrt Schritt für Schritt zurück, wenngleich die Salzburgerin zugibt, dass Geduld alles andere als eine Stärke von ihr ist. „Die Trainer haben es daher nicht immer ganz leicht mit mir“, lacht die Leogangerin. Zuletzt lief es sehr gut, in Japan darf es daher gerne so weitergehen. Am Mittwoch ging es ins Land der aufgehenden Sonne, wo Bewerbe in Sapporo und Zao anstehen.