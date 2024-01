Das Stadtgerücht tagt, die Schöffen toben

A Viertl Butter kost’ so viel wie seinerzeit a Kuah. Reinhard Blaschitz in „Infladeration“

Wenn du noch einmal die Wahl hättest zwischen deiner Frau und einem Auto, was nimmst: an Diesel oder an Benziner?

„Papa“ Erich Preckl zu „Sohn“ Siegi Torta im „Hotel Mamma“

Is da Wåhltag dånn vorüber, dånn denkt keiner mehr an dich. Weil der Trog, der is da sölbe, nur die Fockn ändern sich.

Suetschach Harmonists aus ihrem Best of-Album

Bei den Blauen sollt das nit Parteichef heißen. I glaub, Dreschflegl tät besser passen.

Scharfrichter Harald Janesch

I hab die Frau nix gsegn. - De is draußen im Garten. - Na, dort hab i sie a nix gesgn. - Ja, grabn musst schon sölba!

Der Birgamasta von Rosntal hat Besuch