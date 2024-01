Großmutter starb: Enkel drohten zehn Jahre Haft

Angst vor Ansteckung in der Pandemie

Die Anklage wirft dem Zuckerbäcker vor, er habe seine wehrlose Großmutter vernachlässigt - sodass sie starb. Die 94-Jährige lebte zusammen mit der Zwillingsschwester des Angeklagten in einer Wohnung in Wien. Und das bereits 27 Jahre lang: „Sie haben gemeinsam aufeinander geschaut“, weiß Verteidiger Alfred Krenn. Sein Mandant brachte den beiden Frauen regelmäßig Einkäufe, besuchte sie immer wieder. „Und dann ist Corona gekommen. Die ältere Dame hat sich bewusst dazu entschieden, sich nicht impfen zu lassen“, erklärt der Anwalt. Der persönliche Kontakt wurde also weniger - aus Angst vor einer Ansteckung.