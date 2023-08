Bezos: Mega-Verlobungsparty auf Mega-Jacht

Der Milliardär Jeff Bezos ist bis über beide Ohren verliebt in seine Verlobte Lauren Sanchez. Jetzt schmiss er für die Ex-Nachrichtensprecherin, für die er sich 2019 von seiner ersten Frau scheiden ließ, eine luxuriöse Verlobungsparty auf seiner Mega-Jacht in Positano an der italienischen Amalfiküste. „That‘s amore ...“