Neue Lehrer-Ausbildung: „Reform kommt zu spät“

„Waren immer gegen Verlängerung der Ausbildung“

Für Ilse Schmid, Präsidentin des Elternverein-Landesverbands, kommt die Neuerung zu spät. Denn man habe sich von Anfang an klar gegen die Ausbildungsverlängerung ausgesprochen und vor deren Folgen gewarnt. „Unsere Frage war stets dieselbe: ,Was bringt ein längeres Studium für die Qualität des Unterrichts?’ Inhaltlich war das nicht gerechtfertigt.“ Beim Masterstudium sei es zu Kollisionen zwischen Uni und Unterricht gekommen. „Es ist ärgerlich, dass die Einsicht so lange gedauert hat.“