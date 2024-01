Bayern München gegen Hoffenheim LIVE ab 20.30 Uhr

Im Gedenken an den verstorbenen Franz Beckenbauer steht dem FC Bayern München ein bewegender Fußball-Abend bevor. „Es wird sehr emotional werden im Stadion“, meinte Trainer Thomas Tuchel vor dem ersten Spiel nach der kurzen Winterpause, in dem sein Team die TSG Hoffenheim empfängt. Bei aller Trauer benötigen die Bayern im Kampf um den zwölften Meistertitel in Serie aber vor allem auch eines: Punkte.