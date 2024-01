Das große Kribbeln vor dem ersten Kanada-Abenteuer

„Habe mein Möglichstes getan“

Dort, wo sich vor 36 Jahren Anita Wachter und Hubert Strolz Olympia-Gold in der alpinen Kombination geholt hatten, geht es für Graf am 20. und 21. Jänner um Weltcuppunkte. „Wir hatten jetzt fast einen Monat Pause und mir kribbelt es jetzt schon wieder so richtig. Ich will endlich wieder Rennen fahren“, verrät der Kästle-Pilot der nach den ersten fünf Saisonrennen mit 133 Punkten in der Gesamtwertung auf Rang sieben liegt. „Natürlich wäre in den ersten Entscheidungen mehr möglich gewesen. Aber ich habe mein Möglichstes getan und so gesehen, das Maximum herausgeholt.“