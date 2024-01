Bei Wasserfall in Schlucht zwölf Meter abgestürzt

Der 51-jährige Einheimische war am Mittwochnachmittag mit Sanierungsarbeiten am künstlich angelegten Wasserfall „Icegate“ in der Taschachschlucht beschäftigt. Dabei war er mit Steigeisen und einem Hüftgurt ausgerüstet. Der Alpinist, der in diesem Augenblick aber nicht gesichert war, stürzte gegen 15.30 Uhr aus unbekannter Ursache im freien Fall etwa zwölf Meter in das vereiste Bachbett des Taschachbaches ab.