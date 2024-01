Osttiroler Schüler geben Kleidung zweite Chance

Nachhaltig ins neue Jahr starten – so lautet das Motto der Schülerinnen und Schüler der 8B und 8K des Borg Lienz am kommenden Freitag und Samstag. Da veranstalten sie ein ganz besonderes Event. Hinter „Second Hand Second Chance“ verbirgt sich eine kreative und zugleich einzigartige Kleidertauschparty. Jeder kann bis zu fünf gewaschene und intakte Winterkleidungsstücke bringen.