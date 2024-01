Mit der „Krone“ zur großen Alpaka Expo

Die Alpaka-Expo in Graz steht vor der Tür und verspricht nicht nur faszinierende Einblicke in die Welt der ach so putzigen Vierbeiner, sondern auch ein erlebnisreiches Abenteuer für alle kleinen und großen Besucher. Deswegen: Planen Sie unbedingt einen Besuch der Alpaka-Expo von 26. bis 28. Jänner auf dem Messegelände ein - es lohnt sich garantiert. Es warten Kulinarik, die unterschiedlichsten Aussteller, Modeschauen, 400 der besten Alpakas Europas und jede Menge Unterhaltung. Unter anderem auch beim großen „Family Adventure 2.0“-Park. Dieser bietet eine Vielzahl von Stationen, die nicht nur Kinderherzen höher schlagen lassen.