Mode, Spaß, Action und die putzigsten Vierbeiner

Das große Finale am Sonntag

Am Sonntag geht von 9 bis 17 Uhr die „World Expo“ ins große Finale. Lassen Sie sich das nicht entgehen – ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Wie sagte Thomas Pötsch am Freitag so schön: „Informieren Sie sich, schauen Sie sich um und genießen Sie diese einzigartige Messe!“