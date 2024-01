Immer mehr Waffen in Österreichs Haushalten

Jeder zweite Waffenfan würde auf Angreifer mit Waffe schießen

Die Waffenbesitzer gaben an, großes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu haben. Vier von fünf Befragten halten sich für technisch versiert, treffsicher und in der Lage, Revolver und Co. im Ernstfall sinnvoll und zielgerichtet einzusetzen. Besonders Männer zeigen dabei laut Studie großes Selbstvertrauen. Jeder zweite Waffenbefürworter gab zudem an, wenn nötig auf das Gegenüber zu schießen, sollte er oder sie mit einer Waffe bedroht werden. Als Opfer eines Überfalls könnte sich jeder Dritte vorstellen, einen Schuss abzufeuern und im Falle eines Einbruchs ins eigene Heim jeder Vierte.