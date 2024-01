Lockmittel sollen Polizei Nachwuchs bescheren

Mehr Bewerber als zuletzt

Gemeinsam mit Sicherheitslandesrat Christian Gantner (ÖVP) und Landespolizeidirektor Hans-Peter Ludescher stellte Wallner am Montag ein Landespaket vor, das unter dem Titel „Cops Job Partnership“ den Polizeiberuf attraktiv halten soll. Bei den Bewerbungen für die Polizeischule zeige sich dank veränderter Zugangsbedingungen und Werbemaßnahmen erstmals eine „Trendumkehr“, mit 140 Bewerbern wurden doppelt so viele gezählt wie in den Vorjahren. Laut Ludescher stehen in den nächsten fünf Jahren aber jährlich 30 Pensionierungen an, dazu kamen allein 2022 doppelt so viele Abgänge aus anderen Gründen. „Einmal Polizist, immer Polizist - das gilt schon lange nicht mehr“, sagte er. Jährlich benötige man also 80 bis 100 neue Mitarbeitende. Diesbezüglich sei er zuversichtlich, es werde aber ein „Kraftakt“.