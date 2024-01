„Auch bei mir zählt nur das Leistungsprinzip“

Leicht ist mir die Entscheidung nicht gefallen, ich hatte eine coole Truppe“, sagt Coach Max Uhlig, der mit den Young Violets in der Ostliga für Furore sorgte, auf Platz vier überwinterte. Ehe der Anruf aus Stripfing folgte. „Die 2. Liga ist schon noch einmal ein anderes Kaliber. Wenn du so eine Chance bekommst, musst du sie ergreifen“, weiß der erst 30-Jährige. Eine lange Eingewöhnungsphase wird er wohl nicht brauchen. Die Marchfelder sind der Partnerklub der Austria – und die violetten Talente um Kreiker & Co. kennt er ja ohnehin schon. „Ein spannendes Projekt.“