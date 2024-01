Haaland für Real und Co. günstiger als gedacht?

200 Millionen Euro, so lautete der bisherige Konsens, müssen Interessenten berappen, um sich die Dienste von Superstar Erling Haaland zu sichern. Allerdings soll diese Ausstiegsklausel nur für direkte Konkurrenten aus der Premier League gelten, berichtet jetzt die spanische Zeitung „as“. Ein durchaus üblicher Kniff, um direkte Konkurrenten abzuschrecken. Für Vereine aus anderen Top-Ligen wäre der Norweger demnach günstiger zu bekommen. Die Ablöse soll in diesem Fall „viel näher an 100 als an 200 Millionen liegen“.