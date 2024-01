Kylian Mbappé offenbar mit Real Madrid einig!

Bittere Erinnerung an 2022

Eine Nachricht, die die Fans der Madrilenen jedoch wohl mit Vorsicht aufnehmen, hatte der Wechsel des Ausnahmekickers doch bereits 2022 als so gut wie fix gegolten, ehe der Weltmeister von 2018 überraschend bei Paris Saint-Germain verlängerte. Dort konnte Mbappé in der laufenden Saison in 16 Liga-Spielen bereits 18 Treffer erzielen, hinzu kamen zwei Assists. Kein Wunder, dass die „Königlichen“ hartnäckig bleiben ...