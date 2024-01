Klatsche für die Grüne | Es geht noch!

Klatsche für die Grüne. Schon erstaunlich, wie sehr dieses Thema die Menschen bewegt. Hier im Newsletter sowie in einer kürzeren Version in der gedruckten „Krone“-Dreikönigsausgabe war unter anderem die Rede vom Einwand der grünen Kultursprecherin Blimlinger gegen das Klatschen des Neujahrskonzertpublikums beim Radetzkymarsch. Bei dessen traditioneller Darbietung als Zugabe beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker klatscht das Publikum traditionell mit - in den Augen der Grünen eine Kriegs-Verherrlichung, weil der Radetzkymarsch als Huldigung an einen militärischen Sieg vor bald 200 Jahren komponiert wurde. „Wie verbiestert muss man sein, um anderen die Freude am Mitklatschen - und damit ein wenig am „Mitwirken“ - an einem schönen Konzert zu vergällen“, schreibt ein „Krone“-Leser in einem Posting zum gestrigen Newsletter und ergänzt: „Von ausländischen Bekannten höre ich, dass auch an TV-Geräten in weit entfernten Ländern mitgeklatscht wird.“ Wie ein roter Faden zieht sich die Klatsche für die Grüne durch die Mails und Postings.