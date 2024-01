Sarkaria? Da winkte Sturms Sportchef sofort ab!

Startphase hat es in sich

Sprach’s und krempelte die Ärmel hoch. „Wir haben vier Wochen Zeit, um die Mannschaft für den knackigen Start in Top-Verfassung zu bringen. Mit dem Cup gegen die Austria und den Spielen gegen Slovan Bratislava in der Conference League warten K. o.-Duelle, in der Liga geht es gleich gegen Salzburg und Rapid. Wir müssen von Beginn weg voll da sein“, sagte Ilzer, der zuletzt mit Köln in Verbindung gebracht wurde. „Es gibt immer wieder Gerüchte und Interesse. Aber ich gehe davon aus, am 2. Februar im Cup da zu sein.“ Der größte Wunsch des Trainers: „Dass die Mannschaft in der Transferzeit zusammenbleibt!“