Teure Politiker | ORF-Schlupflöcher

Teure Politiker. Schon komisch: Nach der Gehaltsanpassung verdient der Wiener Vizebürgermeister von den Neos (für alle Nicht-Wiener und sicher auch manche Wiener: er heißt Christoph Wiederkehr) mehr als der formell zweithöchste Repräsentant der Republik, der Nationalratspräsident. Und fast so viel wie der Vizekanzler der Republik. Die Landeshauptleute von Wien und Niederösterreich überholen den Vizekanzler überhaupt, rangieren mit der Gehaltserhöhung nach dem Bundespräsidenten und dem Bundeskanzler ex aequo auf Platz 3. Der oben angesprochene Wiener Wiederkehr und FPÖ-Mann Udo Landbauer, der Landeshauptmann-Stellvertreter von Niederösterreich, verdienen zudem deutlich mehr als der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Wie all das zustande kommt? Durch eine Nulllohnrunde für die Bundesregierung einerseits und höchst unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern andererseits. Föderalismus auf Österreichisch - der darf schon etwas kosten…