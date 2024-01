Edwin Wiegeles Film-Erstling erobert Amerika

Und war es bereits ein Ritterschlag, dass der Kultursender ORF III das poetische Kino-Filmporträt als gekürzte, 2022 überarbeitete 55-Minuten-Fernsehversion ins Programm aufgenommen hat, setzt der Sieg in der Kategorie „Best Feature Documentary“ in Los Angeles beim internationalen Hollywood Boulevard Film Festival „500 Meter Luftlinie“ auch in der Neuen Welt die Erfolgskrone auf. „Darüber freue ich mich sehr“, ist Wiegele ob der internationalen Weihen begeistert, aber mit dem Kopf schon bei einem anderen Projekt: „Heuer wird in der Alpen-Adria-Galerie in Klagenfurt zu meinem 70-er eine große Retrospektive gezeigt, die 40 Schaffensjahre umfasst. Danach will ich wieder einen Film machen.“ Schließlich gibt es für einen Überflieger auch noch andere Kontinente kreativ zu erobern.