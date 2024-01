Wieder Fall von versuchter Vergewaltigung in NÖ

Mehrere Frauen verfolgt

In der Nacht auf den 4. November 2023 soll der Gesuchte in Groß-Enzersdorf zwei Frauen zu Fuß verfolgt haben. Die Betroffenen brachten sich letztlich in Sicherheit. Einen Tag später soll der Unbekannte beim Busbahnhof in Groß-Enzersdorf und vor dem Eingang eines Mehrparteienhauses in Orth versucht haben, zwei andere Frauen zu vergewaltigen.