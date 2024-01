OÖ: Pflegekraft legte Mordgeständnis ab

Die Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis hat Mordanklage gegen eine 24-jährige Pflegekraft erhoben, die am 5. Oktober 2023 in Geretsberg (Bezirk Braunau) einen 82-Jährigen, den sie betreut hatte, erstochen haben soll. Zusätzlich wurde auch die Unterbringung in einem forensisch-psychiatrischen Zentrum beantragt.