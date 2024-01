Die Kohlmeise flattert aufs „Siegerstockerl“

Der Anstieg wirft die Frage auf, was hinter diesem Zuwachs stecken könnte. Möglicherweise sind mehr Eichelhäher in die Region gezogen, auf der Suche nach günstigen Nahrungsquellen. Diese intelligenten Vögel sind dafür bekannt, sich schnell an Veränderungen in ihrer Umwelt anzupassen und neue Ressourcen zu erschließen.