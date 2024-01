USA: Neujahrs-Jackpot von 842 Mio. $ geknackt

Wer die umgerechnet knapp 772 Millionen Euro gewonnen hat, ist noch unklar, da sich der glückliche Gewinner noch nicht gemeldet hat. Es war das erste Mal seit 1992, dass der Jackpot, der seit dem 11. Oktober stetig angewachsen war, am Neujahrstag geknackt wurde. Die Ziehung am Montag war die 35. Ziehung seit dem letzten Gewinn des Jackpots am 11. Oktober 2023. Ein in Kalifornien gekauftes Los gewann damals den Jackpot in Höhe von 1,76 Milliarden US-Dollar.