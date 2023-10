Milliardenschwerer Lotto-Jackpot in USA geknackt!

Ein Glückspilz in den USA hat einen rund 1,76 Milliarden Dollar (1,66 Milliarden Euro) schweren Lotto-Jackpot geknackt. Der Spielschein mit den richtigen fünf Zahlen 22, 24, 40, 52, 64 sowie der Zusatzzahl 10 wurde im Bundesstaat Kalifornien eingereicht, wie die Betreiber der Lotterie Powerball am Mittwoch (Ortszeit) mitteilten. Medienberichten zufolge wurde er in einem Supermarkt rund 120 Kilometer nördlich von Los Angeles verkauft.