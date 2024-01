Stark! Pinkelnig fliegt von Rang 8 aus aufs Podest

Die Rückkehr von Eva Pinkelnig in den Skisprung-Weltcup verläuft wie am Schnürchen: Nach Platz 4 in Garmisch-Partenkirchen und dem Triumph in Oberstdorf ist die Gesamtweltcup-Siegerin der Vorsaison beim Heim-Event in Villach auf Platz 2 gelandet!