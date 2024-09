NBA-Star Embiid kassiert 193 Mio. $ für drei Jahre

Von „Philly“ an Nummer 3 im Draft ausgewählt

Die 76ers haben seit 1983 keinen NBA-Titel mehr gewonnen – Embiid will das ändern, er spielt seit 2014 in Philadelphia. Damals wurde er von „Philly“ an Nummer 3 im Draft ausgewählt. In 433 Spielen erzielte Embiid durchschnittlich 27,9 Punkte sowie 11,2 Rebounds pro Spiel.