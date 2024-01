Nationalpark Neusiedler See soll größer werden!

„Wir haben jedes Jahr zwischen 40 und 50000 Besucher im Informationszentrum des Nationalparks in Illmitz“, weiß Nationalparkdirektor Hannes Ehrenfeldner. Gut und besucherfreundlich war heuer auch die Wassersituation, zumindest in den seenahen Lacken. „Es gab praktisch durchgehend Wasser, was uns den Erfolg bei der Bird Experience gesichert hat“, so Ehrenfeldner.