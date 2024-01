Pogatetz wird ein „Veilchen“

Für welchen Posten Pogatetz vorgesehen ist? Die Gerüchteküche spricht vom Trainerposten bei den Young Violets. Allerdings übernahm dort erst im Sommer Max Uhlig das Kommando, führte sie auf Platz vier in der Ostliga. „Es könnte sich was tun“, so der Klub kryptisch, „das wird aber erst im neuen Jahr fixiert.“ Bei St. Pölten und Witamwas ist die Sache hingegen klar: „Er war von Anfang an unser Wunschkandidat und vor allem jener von Philipp Semlic“, so Sportdirektor Tino Wawra.