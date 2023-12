Marco Schwarz bedankt sich und „grüßt“ Experten

Schwarz war am Donnerstag in Bormio in der Abfahrt schwer gestürzt und musste mit dem Hubschrauber abtransportiert werden. Die bittere Diagnose: Kreuzbandriss und Einriss des Innenmeniskus sowie ein Knorpelschaden im rechten Knie. Einen Tag später wurde der Allrounder in der Privatklinik Hochrum operiert.