Ruf nach Stadtteil-Oasen in der Draustadt Villach

Nichts los am Stadtrand

All das gibt es in Villach in der Innenstadt, aber eben nur noch dort, wie Gemeinderat René Kopeinig kritisiert. „Es konzentriert sich alles auf das Zentrum, in den Randbereichen lässt man alles sterben, kann man eigentlich nur noch schlafen“, so Kopeinig, der eine Liste mit 39 Objekten vorlegt, die in den vergangenen Jahren dichtgemacht haben und nun größtenteils leer stehen. Von Gasthäusern, die auch Eisstockflächen hatten, über Klublokale und Tanzbars bis zur Landskroner Bibliothek, die öffentlich war, jetzt nur noch Schulbibliothek ist.