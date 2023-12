Wiener Nordin Kapic glänzt in US-College-Liga

Nordin Kapic hat in der US-College-Basketballliga NCAA (Division II) kurz vor Silvester ein echtes Feuerwerk abgebrannt. Der 20-jährige Wiener erzielte beim 98:92 der Lynn Fighting Knights gegen Tampa am Samstag 42 Punkte. Das war die zweithöchste Marke in einem Spiel in der Geschichte der Universitätsmannschaft aus Boca Raton in Florida.