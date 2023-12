Wahl-Enttäuschung trotz Traum-Rekord

Angriff auf 60er-Rekord

Zuvor hat der 28-jährige HSZ-Soldat aber andere Aufgaben: Am 4. Jänner geht’s ins Trainingslager nach Teneriffa, am 20. Jänner steigt Markus in Jablonec in die Hallensaison ein. „Für die Hallen-WM im März muss ich mich auch noch qualifizieren. Und der alte 60-m-Rekord von Berger steht auch noch“