Verletzter nach sechs Tagen aus Lkw-Wrack gerettet

Retter dachten, Opfer sei bereits tot

Sein Handy lag für ihn unerreichbar in der Fahrerkabine. Erst als zwei Fischer am Dienstag zu Fuß an der Unfallstelle vorbeigingen, wurde der junge Mann entdeckt. Als die beiden Retter in das Fahrzeug blickten, dachten sie erst, er wäre schon tot. Als sie ihn berührten, um den schrecklichen Verdacht zu bestätigen, wachte der Totgeglaubte jedoch unerwartet auf und begann zu sprechen.