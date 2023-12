43 Millionen Euro fließen in die Wasserversorgung

An der Ruetz in Neustift im Stubaital sind nach dem August-Hochwasser Maßnahmen in der Höhe von 1,8 Millionen Euro zur Wiederherstellung der Schutzwirkung notwendig. Ebenfalls an der Ruetz wird das Flussbett im Gemeindegebiet Fulpmes im Bereich Himmelreich als ökologische Maßnahme um rund 200 Meter aufgeweitet und der natürlichen Abflussdynamik überlassen.