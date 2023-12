Somalier in Bludenz von Unbekannten verprügelt

An Heiligabend gegen 23.30 Uhr wurde die Polizei über eine Schlägerei beim Snack-Automaten in der Bludenzer Bahnhofstraße informierte. Wie sich herausstellte, war ein Somalier mit einem Unbekannten, der in Begleitung von drei weiteren Männern war, in Streit geraten. Das Wortgefecht artete schnell in eine Prügelau aus, im Zuge derer alle vier Unbekannten auf den 28-Jährigen eingeschlagen haben sollen. Zwar zog sich der Afrikaner bei der Attacke diverse Blessuren und Schrammen zu, ärztliche Hilfe wollte er allerdings keine in Anspruch nehmen.