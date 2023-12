Gaza: UN-Mitarbeiter und 70 Verwandte getötet

Auch nach der Resolution des UNO-Sicherheitsrats zu humanitären Hilfslieferungen in den Gazastreifen hat Israel seine Offensive am Samstag fortgesetzt. Die von der islamistischen Hamas kontrollierten Behörden meldeten schweren Beschuss in mehreren Städten. Die israelische Armee erklärte, in der Stadt Gaza einen „strategischen“ Tunnelkomplex zerstört und „Terroristen eliminiert“ zu haben.