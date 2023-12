Brutalität in Gaza: Biden blitzt bei Netanyahu ab

Die israelische Armee hat ihren Bodeneinsatz im Gazastreifen am Wochenende nach eigenen Angaben ausgeweitet. Wie Armeesprecher Daniel Hagari am Samstagabend mitteilte, seien die Truppen in „komplexe Gefechte in dicht besiedelten Gebieten“ verwickelt. Sie würden dabei in weitere Hochburgen der islamistischen Hamas vordringen. Bisher hätte die Bodentruppen etwa 30.000 Sprengkörper zerstört oder sichergestellt, darunter Panzerabwehrraketen und Raketen im Besitz der Hamas.