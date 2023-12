NFL: Last-Minute-Triumph für die Buffalo Bills

Per Field Goal zum Sieg

Zum Matchwinner für Buffalo avancierte Kicker Tyler Bass, der 28 Sekunden vor Spielende ein Field Goal über 29 Yards zum 24:22-Endstand traf. Davor hatte auch Spielmacher Allen überzeugt: Der 27-Jährige warf einen Touchdown-Pass über 57 Yards auf Gabe Davis und lief zweimal selbst in die Endzone. Insgesamt hat Allen in dieser Saison für 40 Touchdowns geworfen - als erstem Spieler der NFL-Geschichte ist ihm das in vier Spielzeiten nacheinander gelungen.