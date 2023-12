Eugen: „Für mich gibt es jetzt andere Prioritäten“

Wenn heute Abend die Kerzen am Christbaum entzündet werden, dann wird in einem kleinen Familienkreis in Murau jemand aus der Mitte fehlen. Christoph Eugen, Cheftrainer der Nordischen Kombinierer, und sein elfjähriger Sohn Simon müssen das erste Weihnachtsfest ohne Ehefrau und Mama feiern. Ein Unfall auf einer Bergtour bei Hallein riss Britta Anfang Oktober vor den Augen des Sohnes mitten aus dem Leben. Für Christoph und Simon ist seither nichts mehr, wie es einmal war.