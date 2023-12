„Natürlich fördert Schutztraining Aggressionen!“

„Oft hört man nur von den Attacken, die wirklich tragisch ausgehen“, so der Fachmann. Denn bei dieser Ausbildung wird das Aggressionsverhalten gefördert und nicht alle Hunde sind in Stresssituationen automatisch ausgeglichen. „Kein Hund kommt als Schutzhund, als aggressiver Hund zur Welt.“ Natürlich hätten bestimmte Rassen eine Veranlagung dazu, so Kugler. Das müsse jedem klar sein, der sich einen Hund anschafft.