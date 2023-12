„Was muss noch passieren, Herr Bundeskanzler?“

Schutzhunde-Fans drohen mit Gewalt

Viele Schutzhundesportler vergreifen sich in der aktuellen Debatte im Ton, manche sprechen sogar Drohungen aus. "So fanden wir auf Facebook unter anderem, dass man uns 'mit einem ordentlichen Stück Dachlatte missionieren' solle, woraufhin ein anderer User antwortete, dass er 'an schweres Material gedacht' habe. So etwas habe ich in über 30 Jahren Tierschutz noch nicht erlebt. Von solchen Menschen darf sich die ÖVP echt nicht vor den Karren spannen lassen."