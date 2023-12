Aufgeblasen

17 Monate Verfahren, am Donnerstag kam das grüne Licht. Ein Erdbeben in der Fußballwelt. Großklubs wie Juventus Turin, Real Madrid oder Barcelona wollten aus den klassischen Europacup-Bewerben ausscheren, um eine eigene Super League zu gründen. Am Donnerstag machte der Europäische Gerichtshof mit seinem Urteil den Weg frei. Ein Keulenschlag für die UEFA, die das Projekt verboten hatte - der Zerfall eines Monopols?