Tiroler triumphiert im Europacup - für Dänemark!

Sturm und Zwischenbrugger in den Top-10

Dafür, dass man aber auch im ÖSV-Lager jubeln durfte, sorgte ein anderer Tiroler: Der 22-jährige Pitztaler Joshua Sturm fuhr hinter dem Italiener Simon Talacci (+0,57) auf Rang drei (+0,69) zu seinem insgesamt bereits vierten EC-Podestplatz. Mit dem 22-jährigen Vorarlberger Noel Zwischenbrugger auf Rang zehn, landete ein weiterer Österreicher in den Top-10. Am Freitag wartet in Valloire bereits die Revanche. Der Steirer Fabian Bachler schnappte als 30. noch einen Punkt, der Vorarlberger Lukas Feurstein verpassten den als 31. nur um 0,16 Sekunden.