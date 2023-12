Zwischen Rettung und Leid: „Schwer zu ertragen“

Vor wenigen Tagen erst wandte sich das Schicksal der Kragenbärin namens „Na“ zum Besseren. Denn in einer abenteuerlichen Aktion konnte der erbarmungswürdige Vierbeiner aus privater Haltung in Ho-Chi-Minh-Stadt in Vietnam befreit werden. Und erst nach einer zweitägigen Reise kam sie sicher in der Geborgenheit eines neuen Zuhauses, dem von den heimischen Tierschutz-Aktivisten geführten Bärenwald „Ninh Binh“ an.